Тихановская сказала, чей Крым – теперь ждет приглашения в Украину

Лидер белорусской оппозиции рассказала, какой именно поддержки она хочет от Украины

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская официально признала оккупированный Россией Крымский полуостров частью Украины.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

Такое заявление Тихановская сделала впервые – прежде она уклонялась от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма или признавала его украинским с оговорками.

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"Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", – подчеркнула она.

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Светлана Тихановская добавила, что ожидает от Украины более активного участия в разрешении политического кризиса в Беларуси и оказывала на режим Александра Лукашенко "максимальное давление – политическое, экономическое".

"Нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси", – объяснила оппозиционерка.

Насчет своего возможного визита в Украину Тихановская сказала, что у нее есть приглашение от Верховной Рады, однако от правительства она его еще не получала. И действительно – в сентябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что сперва оппозиции Беларуси следует определиться в вопросе российской агрессии против Украины.

"Мы планируем официальный визит, но хотелось бы еще его получить от официального правительства", – подчеркнула Тихановская.

Видео: Сегодня

Напомним, что в феврале Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с украинскими нардепами из межфракционной группы "За демократическую Беларусь".