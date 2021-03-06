"Только начало пути". Ровер Perseverance сделал первые "шаги" на Марсе (фото)

Все системы марсохода успешно прошли проверку после приземления

Доставленный аэрокосмическим агентством США на Марс ровер Perseverance успешно завершил проверку своих систем, в том числе и системы для передвижений.

В связи с этим в NASA опубликовали фото пути, который проделал их марсоход.

"Вы видите только начало пути моих колес. Многое впереди", – гласит "твит" в микроблоге марсохода.

/ Фото: NASA

Для начала ровер проехал порядка 5 метров. Такой сравнительно небольшой дистанции инженерам хватило, чтобы проверить ходовую часть аппарата, работу его колес и манипуляторов.

Главная миссия Perseverance – выбрать локацию для запуска вертолета Ingenuity, который прикреплен под его кузовом. Это место будет находиться в кратере Езеро, где, как предполагается, раньше находилось озеро. Сейчас здесь могут оставаться следы существования древних марсианских микроорганизмов.

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Также марсоходу предстоит собрать пробы марсианской породы и почвы, чтобы передать их следующей миссии, которая, в свою очередь, доставит их на Землю для детального анализа.

В целом ему предстоит проделать путь в 15 километров.

Напомним, что Perseverance уже передал первую аудиозапись, сделанную на поверхности Красной планеты – на ней слышны только звук марсианского ветра и звук колес.

Также мы писали, что благодаря снимкам, которые сделал этот аппарат, любой человек может сделать себе снимок на Марсе.