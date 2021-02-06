Российский пропагандист "заработал" орден от Путина

Гендиректор кремлевского канала получил награду на свой 60 день рождения

Фото: Wikipedia

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора пропагандистского "Первого канала" Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сегодня Эрнсту исполнилось 60 лет. Он получил отличительную награду с формулировкой "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Семь лет назад Эрнст получил такой же орден II степени. Свою должность он занимает с 1999 года, до этого был генпродюсером "Первого канала".

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