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Торговал йодом и касторкой: в Италии украинца задержали за продажу "опасных" лекарств

24 февраля, 16:29

Игорь Тимофеев

Парень решил порадовать соотечественников продукцией украинской фармакологии

На днях в Неаполе был задержан молодой украинец, который продавал запрещенные в Италии медицинские препараты. Они не имеют лицензии, поэтому мужчина был арестован за нелегальную продажу.

Об этом сообщает "Українська газета в Італії".

Патрульные полицейские заметили на углу улицы Пика с корсо Арнальдо Луччи неподалеку от железнодорожного вокзала мужчину, торговавшего с переносного столика. Он брал из припаркованного по соседству фургона бутылочки с лекарствами и выставлял для продажи на столик с различными продуктами.

Полицейские заподозрили нелегальную продажу лекарств и задержали мужчину. У него изъяли 30 упаковок лекарств, которые украинские бусы нелегально провозят в Италию. Как оказалось, мужчина продавал экзотические для итальянской медицины аскорбиновую кислоту, меновазин, касторовое масло и йод.

Фото: telecaprinews.it

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24-летнему украинцу предъявлено обвинение в хранении нелегальных товаров и нелегальную продажу лекарств, якобы опасных для здоровья населения.

Напомним, в декабре-2020 в Украине задержали контрабандистов, которые заработали состояние на продаже лекарств.

А в Крыму оккупанты перехватили "контрабанду" и лишили сердечницу украинских лекарств.

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Источник: Сегодня

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