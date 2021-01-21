"Трамп был плохой шуткой": реакция мировых лидеров на инаугурацию Байдена

Мировые лидеры поздравили нового президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с исторической инаугурацией и пожелали успехов всей команде.

Новости "Сегодня" собрали реакцию мировых лидеров на инаугурацию Байдена и уход Трампа.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Буду рад пригласить Джо Байдена в знаменитый Киев. Уверен, что отношения Украины и США усилятся".

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Сегодня хороший день для демократии. В Соединенных Штатах она столкнулась с огромными проблемами – и выстояла. Несмотря на попытки разорвать институциональную ткань Америки, сотрудники избирательных комиссий и губернаторы, судебная система и Конгресс оказались сильными. Я очень рад тому, что сегодня Джо Байден приносит присягу в качестве президента и переезжает в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"С наилучшими пожеланиями в этот знаменательный день для американского народа! Мы вместе. Мы станем более сильными, чтобы противостоять вызовам нашего времени, чтобы построить наше будущее, защитить нашу планету. С возвращением в Парижское соглашение!".

Борис Джонсон, премьер-министр Британии:

"Я с нетерпением жду возможности поработать с ним (Байденомс- Ред.) и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами: от борьбы с изменением климата, восстановления после пандемии и укрепления нашей трансатлантической безопасности".

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Победа Байдена представляет собой победу демократии над ультраправыми и тремя их методами: массовым обманом, национальным разделением и злоупотреблениями, в том числе насильственными, демократическими институтами... Пять лет назад мы думали, что Трамп был плохой шуткой, но пять лет спустя мы поняли, что он поставил под угрозу не что иное, как самую могущественную демократию в мире".

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Мы с нетерпением ждем правления Байдена, с которым немедленно начнем работать в рамках нашего председательства в G20. У нас есть сильная общая повестка дня: от эффективной многосторонности, которую мы оба хотим видеть, до изменения климата, экологической и цифровой трансформации и социальной интеграции".

Папа римский Франциск:

"Пусть под вашим руководством американский народ будет продолжать черпать силу в высоких политических, этических и религиозных ценностях, которые вдохновляли нацию с момента ее основания... Я также прошу Бога, источник мудрости и истины, направить ваши усилия по содействию пониманию, примирению и миру в Соединенных Штатах и между народами мира, чтобы достичь всеобщего блага".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Поздравляем президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с исторической инаугурацией. Президент Байден, нас с вами связывает теплая личная дружба на протяжении многих десятилетий. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления американо-израильского альянса, для дальнейшего расширения мира между Израилем и арабским миром и для противодействия общим вызовам, главная из которых – угроза, исходящая от Ирана".

Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

"Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с президентом Байденом и приветствовать его на саммите НАТО в Брюсселе в конце этого года. В центре нашего внимания будет НАТО-2030, инициатива, направленная на то, чтобы сделать наш сильный Североатлантический союз еще более сильным и подготовить его для будущего".

Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ:

"Поздравляем президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с сегодняшней инаугурацией. За более здоровый, справедливый, безопасный и устойчивый мир!".

К слову, инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.