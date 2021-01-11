Трамп готовит пресс-конференцию: о чем будет говорить

Трамп намерен прокомментировать блокирование своих аккаунтов в соцсетях

Впервые после штурма Капитолия сторонниками действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появится на публике. Обещает провести пресс-конференцию.

В окружении Трампа говорят, что он намерен прокомментировать блокирование своих аккаунтов в соцсетях. Профили Трампа заблокировали 12 различных соцсетей и платформ.

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Тем временем Конгресс сегодня начнет рассматривать резолюцию об отстранении президента от власти – по 25-й поправке Конституции. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если президента признают недееспособным.

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Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси призвала Майка Пенса мобилизовать правительство и согласовать отстранение Трампа.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

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