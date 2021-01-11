Версія українською
$ 28,28
34,91

Трамп готовит пресс-конференцию: о чем будет говорить

11 января, 14:11

Денис Беспалов

Трамп намерен прокомментировать блокирование своих аккаунтов в соцсетях

Впервые после штурма Капитолия сторонниками действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появится на публике. Обещает провести пресс-конференцию.

В окружении Трампа говорят, что он намерен прокомментировать блокирование своих аккаунтов в соцсетях. Профили Трампа заблокировали 12 различных соцсетей и платформ.

Читайте также: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Тем временем Конгресс сегодня начнет рассматривать резолюцию об отстранении президента от власти – по 25-й поправке Конституции. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если президента признают недееспособным.

Реклама

Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси призвала Майка Пенса мобилизовать правительство и согласовать отстранение Трампа.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
США импичмент Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Как Дональд Трамп познакомился с сногсшибательной Меланией
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель