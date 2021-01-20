Трамп хочет создать новую политическую партию – СМИ

Президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, обсуждал со своими однопартийцами создание новой политической партии.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, новую политическую партию Трамп хотел назвать "Патриотической партией".

Однако после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа в Капитолии 6 января, у лидера Республиканской партии начались разногласия с его однопартийцами, которые в Конгрессе поддержали победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.

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В то же время в своем прощальном видеообращении Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой поддержать администрацию избранного главы государства Джо Байдена.

Мы также рассказывали, как будет происходить и где смотреть инаугурацию 46-го президента Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что в Вашингтоне развернули более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, в том числе спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.