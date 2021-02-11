Трамп и Пенс все еще не общаются из-за штурма Капитолия – СМИ

Отношения бывшего президента США Дональда Трампа с Майком Пенсом, который был его вице-президентом, все еще находятся в упадке после январского штурма Капитолия.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.
Собеседники телеканала утверждают, что вскоре после произошедшего 6 января на Капитолийском холме Пенс и Трамп обсудили все, что случилось. Однако они были сосредоточены на том, чтобы просто дождаться инаугурации нового президента Джо Байдена.
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"Он изложил свою точку зрения на встрече, которая состоялась позже", – говорит источник о Пенсе, отметив, что у того осталась некая обида на Трампа.
Кроме того, Дональд Трамп до сих пор не выразил сожалений в связи с тем, что из-за штурма здания Конгресса США, к которому был непосредственно причастен и он сам, жизни Пенса и других политиков оказались под угрозой.
"Это не его стиль", – говорят собеседники телеканала.
Отметим, что на процедуре импичмента Трампа в Сенате обвинители заявили, что протестующие грозились убить Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Также мы писали, что спецслужбам Соединенных Штатов удалось установить уже 400 участников штурма Капитолия. 130 человек уже задержаны.
Мы также писали, что после окончания своей работы вице-президентом Майк Пенс с женой вернулись в родной штат Индиана, но им фактически негде жить – у них нет собственного жилья, бизнеса или накоплений.
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