Трамп не сдается: "Мы никогда не признаем поражения"

Президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

Об этом, как сообщает Fox News, он заявил участникам многочисленной демонстрации, организованной его сторонниками в Вашингтоне.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", – сказал Трамп собравшимся.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

6 января к югу от Белого дома в столице США был организован "Марш за спасение Америки", который собрал десятки тысяч сторонников действующего главы государства.

Фото: REUTERS/Leah Millis Реклама

После выступления Трампа манифестанты собираются пройти маршем к Капитолию. Дональд Трамп собирается возглавить шествие

Сегодня состоится совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявят следующего президента.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Согласно официальным данным, им должен стать демократ Джо Байден, который набрал 302 голоса членов коллегии выборщиков.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.