Трамп отказался давать показания по делу импичмента

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.
Как сообщает Reuters, с запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.
"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа.
Читайте также: Совсем один: Трампа бросили его адвокаты – CNN
Как сообщали ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте. Показания в свою защиту он может предоставить в письменной форме.
В то же время адвокаты Дональда Трампа заявили, что Сенат США не имеет полномочий проводить судебный процесс по делу об импичменте после того, как он покинул свой пост.
Ранее демократы в Сенате США пообещали быстрый процесс импичмента Трампа.
Новости на эту же тему:"Ничего для меня не сделали": Трамп со скандалом ушел из Гильдии актеров США