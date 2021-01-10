Трамп передумал баллотироваться в президенты в 2024 году – СМИ

В окружении действующего президента США Дональда Трампа заявили, что он не будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Об этом сообщили источники газеты Politico.

Оказалось, что после проигрыша на президентских выборах Трамп сообщил своему окружению, что в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена планирует объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году.

Республиканцы уверены, что Трамп не будет снова участвовать в президентской гонке. А если он примет такое решение, то надеются, что смогут его отговорить.

"Все люди, которые презирают и не любят Дональда Трампа, искали всевозможные причины, чтобы очернить его. Байден будет де-факто президентом. Но для 45 процентов страны он никогда не будет приемлемым президентом. Всегда будут верить, что это были коррумпированные и нечестные выборы", – сказал бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, союзник Трампа.

Источники сообщают, что у Трампа были высокие шансы вновь стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Но он отказался от идеи узнав, что от него потребуется опубликовать дополнительную финансовую документацию.

Кроме того, после событий 6 января, когда его сторонники начали штурм Капитолия, он потерял часть политической поддержки. И участие Трампа в президентской гонке стало еще более сомнительным.

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"Четыре года существенных достижений в политике, будь то экономика, судьи, Верховный суд, – все это стерто шестью неделями необычайно недисциплинированного, плохого поведения, кульминацией которого стал день позора в Капитолии Соединенных Штатов", – сказал республиканский стратег Алекс Конант, работавший на двух кандидатов в президенты.

6 января сторонники президента ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

"Проблема Республиканской партии в том, что каждый республиканец на Капитолийском холме нуждается в поддержке этих протестующих и таких людей, как они, – для выживания. До тех пор, пока партия не сможет найти посыл, который более популярен среди белого рабочего класса, чем Дональда Трампа, у республиканцев нет светлого будущего", - сказал старший советник Трампа.

Некоторые из однопартийцев Трампа уверены, что его надо исключить из Республиканской партии. Тем не менее он не потеряет поддержки части американцев.

По официальным данным, более 100 республиканцев из Палаты представителей и дюжина республиканцев из Сената подписались под протестом против признания победы Джо Байдена.

Как мы сообщали, избранный президент Джо Байден рад, что действующий глава государства Дональд Трамп не будет присутствовать на его инаугурации 20 января, но не против, чтобы это мероприятие посетил нынешний вице-президент Майк Пенс.