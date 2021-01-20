Трамп помиловал фигуранта дела о "шпионке Путина" Бутиной

Ассанжа и Сноудена в списке помилованных Трампом нет

Трамп помиловал политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, который имел отношение к делу российской шпионки Марии Бутиной.

Также, как сообщает Reuters, Дональд Трамп в последние часы своего руководства страной помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

Уэйна задержали в 2019 году после обыска в аэропорту Майами, в ходе которого у него нашли заряженный пистолет. Рэпер объяснил, что его пистолет – это подарок. Позднее он признал вину в незаконном хранении оружия. Суд по его делу должен состояться 28 января. Максимальное наказание, которое ему грозит, – 10 лет федеральной тюрьмы. В настоящее время рэпер находится на свободе под залогом в 250 тыс долл.

Читайте также: Митинг сторонников и оружейный салют: как Трамп будет покидать Белый дом

Реклама

Другой рэпер, Кодак Блэк был осужден за приобретение нескольких видов оружия незаконным способом. Он признал свою вину и сейчас находится в федеральной тюрьме.

Тем временем СМИ сообщают, что Ассанжа и Сноудена в списке помилованных Трампом нет.

Ранее сообщалось, что Дональд намерен объявить о помиловании около 100 человек.

Видео: Сегодня