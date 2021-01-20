Трамп постановил установить памятники Джобсу и Пресли в специальном саду

Действующий президент США Дональд Трамп, которого 20 января на посту заменит Джо Байден, подписал указ, которым постановил создать Сад национальных героев, где будут размещены памятники знаменитым людям в США.
В его указе говорится, что знаменитости достойны такого сада.
Трамп предлагает установить памятники таким людям:
- основателю компании Apple Стиву Джобсу;
- мультипликатору Уолту Диснею;
- певице Уитни Хьюстон;
- боксеру Мухаммеду Али;
- 35-му президенту США Джону Кеннеди;
- актеру Джорджу Форду;
- физику-теоретику Альберту Эйнштейну;
- певцу Джонни Кешу;
- певцу Элвису Пресли.
В список также попали Майлс Девис, Нил Армстронг, Самуэль Морзе, Ингрид Бергман, Хамфри Богарт, Альфред Хичкок, Самуэль Кольт, Томас Эдисон, Элеонора и Теодор Рузвельты.
Также накануне Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой поддержать администрацию избранного главы государства Джо Байдена.
Первая леди США Мелания Трамп произнесла свою прощальную речь из Белого дома. Она говорила о любви, ценностях и пандемии коронавируса.
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