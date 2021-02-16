Трамп рассчитывает взять под контроль Конгресс на выборах в 2022 году – СМИ

Экс-президент до сих пор зол на неподдержавших его республиканцев

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому удалось избежать импичмента, обсуждает с политическими помощниками усилия, направленные на то, чтобы помочь республиканцам взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает Associated Press.

"Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите о нем гораздо больше", – приводит издание слова старшего советника Джейсона Миллера.

В то же время, по информации издания, Трамп по-прежнему зациклен на мести республиканцам, которые поддерживали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов президента.

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Так, сенатор Линдси Грэм, который разговаривал с Трампом в субботу вечером, признал, что Трамп "зол на некоторых людей", но также "готов двигаться дальше и восстанавливать Республиканскую партию".

Грэм также рассказал, что пытался убедить Трампа, который угрожал создать свою собственную партию, чтобы наказать нелояльных республиканцев, что Республиканской партии он нужен для победы.

"Я сказал: "Мистер президент, движение "Сделаем Америку великой снова" должно продолжаться. Нам нужно сплотить партию. "Трамп плюс" – это путь в 2022 год", – цитирует издание Грэма.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после того, как Сенат проголосовал за его оправдание во втором процессе по делу об импичменте, обвинил демократов в политическом преследовании и заявил, что ему еще есть что предложить американцам, чтобы "сделать Америку снова великой".