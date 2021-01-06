Трамп смирился с поражением на выборах – СМИ

Президент США Дональд Трамп в частных беседах признает свое поражение на прошедших 3 ноября выборах, однако не делает этого публично, чтобы и впредь привлекать к себе больше внимания.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, американский лидер также понимает, что в среду, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джозефа Байдена. По словам источника издания, глава Белого дома даже признался, что он "просто разочарован" поражением на президентских выборах.

Издание отмечает, что Трамп смирился со своим поражением буквально в последние недели. Несмотря на то, что он признает в частных беседах свое поражение, отмечают источники Politico, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы. Американский лидер также обсуждал с помощниками планы покинуть Вашингтон и отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах лишь для привлечения к себе большего внимания, поясняет издание. "Смысл в том, чтобы представлять интерес и быть обсуждаемым в новостях", – пояснил источник газеты.

Именно поэтому Трамп продолжал активную деятельность и оказывал давление на других республиканцев, чтобы они помогли его усилиям по блокированию президентства Байдена.

По данным Politico, команда республиканца Трампа надеется, что 180 его однопартийцев в Палате представителей и 13 в Сенате все же попытаются оспорить 6 января результаты голосования выборщиков.

Ранее сайт "Сегодня" писал, чтоТрамп не сдается и давит на вице-президента Майка Пенса, требуя отменить сертификацию результатов выборов.

Также напомним, что 6 января Трамп созывает сторонников на митинг против результатов выборов.

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