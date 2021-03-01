Трамп уверен, что может стать президентом США "в третий раз"

Экс-глава Белого дома до сих пор не верит в победу Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому удалось избежать импичмента, намекнул на возможность своего участия в следующих выборах главы государства в 2024 году и выразил уверенность, что победит "в третий раз".

Об этом он заявил 28 февраля на Конференции консервативных политических действий во Флориде, передает Fox News.

Он также еще раз повторил, что, по его мнению, именно он победил на выборах 2020 года, а не Джо Байден.

"Кто знает, возможно, я даже решу победить их (демократов. – Ред.) в третий раз", – заявил Трамп под аплодисменты сторонников.

Кроме того, экс-президент уверен, что Джо Байден стал худшим президентом США уже в первый месяц своей работы.

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"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц среди всех президентов в современной истории", – сказал Трамп.

Напомним, ранее Верховный суд США разрешил окружной прокуратуре Манхэттена использовать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа в уголовном деле о его предполагаемом уклонении от уплаты налогов.

Мы также сообщали, что Дональд Трамп рассчитывает взять под контроль обе палаты Конгресса США на выборах в 2022 году