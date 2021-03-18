Трамп за время президентства обеднел на 700 млн долларов

За то время, что Дональд Трамп занимал должность президента США, его состояние снизилось почти на четверть – до 2,3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg's Billionaires Index.

До избрания он был обладателем капитала в 3 млрд долларов. Но решение покинуть должности в его компания, последствия пандемии COVID-19 и две попытки объявить ему импичмент во время президентства нанесли тяжелый удар по бизнесу экс-президента.

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Около 75% доходов Трампа поступает от коммерческой недвижимости, но из-за пандемии коронавируса многие работники стали работать удаленно. Это привело к тому, что компании минимизируют площадь арендуемых офисов.

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К тому же, в США наиболее пострадали Нью-Йорк и Сан-Франциско – именно на эти города приходится преимущественная часть недвижимости Трампа. Поэтому после его победы на выборах в 2016 году его доходы от коммерческой недвижимости упали более чем на 25%.

От последствий пандемии пострадала также сеть курортов и отелей Трампа – с 2015 по 2020 год этот бизнес лишился более 40% доходов.

В связи с этим некоторые американские эксперты допускают, что бизнес Дональда Трампа может так и не оправится от его президентства.

Напомним, что против в штате Нью-Йорк продолжается расследование в отношении экс-президента – прокурор штата подозревает его в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.