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Трамп впервые после отставки выступит на публике на следующей неделе – СМИ

21 февраля, 00:23

Юлия Безпечная

Трамп намерен критиковать иммиграционные инициативы Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому удалось избежать импичмента, выступит на конференции Консервативных политических действий на следующей неделе во Флориде, что станет его первым публичным выступлением после ухода с поста.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Трамп планирует напрямую атаковать новый иммиграционный план президента Байдена и будет говорить о будущем Республиканской партии", – сообщил собеседник издания.

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По словам источника, Трамп намерен оставаться ключевым лидером консервативного движения, направленного на борьбу с Байденом.

Вместе с Трампом в конференции примут участие несколько бывших членов его администрации и самые ярые союзники Республиканской партии.

Мы также сообщали, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает с политическими помощниками усилия, направленные на то, чтобы помочь республиканцам взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.

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