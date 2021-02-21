Трамп впервые после отставки выступит на публике на следующей неделе – СМИ

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которому удалось избежать импичмента, выступит на конференции Консервативных политических действий на следующей неделе во Флориде, что станет его первым публичным выступлением после ухода с поста.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Трамп планирует напрямую атаковать новый иммиграционный план президента Байдена и будет говорить о будущем Республиканской партии", – сообщил собеседник издания.

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По словам источника, Трамп намерен оставаться ключевым лидером консервативного движения, направленного на борьбу с Байденом.

Вместе с Трампом в конференции примут участие несколько бывших членов его администрации и самые ярые союзники Республиканской партии.

Мы также сообщали, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает с политическими помощниками усилия, направленные на то, чтобы помочь республиканцам взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.