Трансгендер впервые в истории вошел в правительство США

В 2011 году Ричард Левин сменил пол, стал Рейчел и развелся с женой

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб – она стала первым в истории трансгендером в американском правительстве.

Об этом сообщает CNN.

63-летняя Левин получила 52 голоса "за" из 100 возможных – к 50 членам Демократической партии присоединились сенаторы-республиканки Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски.

Рейчел Левин. Фото: Caroline Brehman/REUTERS

Реклама

Глава демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер назвал это "еще одной важной вехой для американского ЛГБТ-сообщества" и выразил уверенность, что назначение Левин поможет "разрушить барьеры невежества и страха".

До 54 лет педиатр и бывший министр здравоохранения штата Пенсильвании Рэйчел Левин идентифицировала себя как мужчину по имени Ричард. Но в 2011 году сменила пол, а еще через два года развелась с женой, с которой пара воспитывала двоих детей.

Напомним, что ранее Байден заявлял, что его кабинет будет очень разнообразным, и, очевидно, он не лгал. В прошлом месяце Пит Буттиджич стал первым открытым геем на должности министра транспорта США.

А еще раньше Сенат впервые утвердил на должности главы Пентагон темнокожего – генерала в отставке Ллойда Остина. При этом сам Байден не смог вспомнить его имени:

Видео: Сегодня