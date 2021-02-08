Транспортный коллапс в Германии: непогода остановила самолеты, поезда и авто (фото)

В Германии уже несколько суток продолжает бушевать непогода. Сначала зимний шторм пришел на север и запад страны, после чего обрушился на восточные и южные районы.

В Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и на Нижнем Рейне местами выпало до 40 см снега, сообщает Укринформ.

/ Фото: Reuters

Во многих районах не ходят поезда междугородного сообщения, а также частично городской транспорт (в Лейпциге, например, в понедельник, 8 февраля, не ходил ни один из видов общественного транспорта). Несколько аэропортов, в частности в Дортмунде, вынуждены были приостановить прием и отправку самолетов.

Дождь при температуре минус 10 и ниже превращал дорожное покрытие на каток. На десятках трасс, включая автобаны федерального значения, образовались заторы. К примеру, на трассе А4, которая проходит мимо Дрезден, тысячи фур около 5:00 стояли почти 70-километровой пробке. На многих автобанах дорожные службы просто не могли проехать к местам аварий и расчистить дороги – спецтехника застряла вместе с другими автомобилями.

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Как сообщает пресс-служба концерна Deutsche Bahn, междугороднее сообщение между Германией и Нидерландами приостановлено до дальнейшего уведомления. Поезда ICE между Франкфуртом и Амстердамом, а также поезда Intercity между Берлином и Амстердамом на всем маршруте отсутствуют.

REUTERS/Annegret Hilse

Есть ограничения на междугороднее сообщение между Германией и Францией.

/ Фото: Reuters Реклама

Естественно, нельзя было воспользоваться прокатом велосипедов и электросамокатов, а у почтовых служб возникли проблемы с доставкой посылок, поэтому армии пришлось прийти на помощь. Кое-кто вполне резонно решил передвигаться на лыжах.

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

В то же время дикие животные спокойно восприняли снегопад, как, например, стадо оленей возле озера Игельсбахзее в Баварии.

/ Фото: Reuters

Напомним, снегопады и метели накрыли север Европы – в Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".

А в нескольких областях Украины ограничили движение крупногабаритного транспорта в сторону Киева.