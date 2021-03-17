Скандал вокруг AstraZeneca: почему все говорят о тромбозе и насколько это опасно

Все больше стран отказываются от использования вакцины

Все больше стран Евросоюза останавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca – все из-за случаев возникновения тромбоза у людей, получивших прививку.

В каких странах зафиксированы случаи тромбоза?

Первой об остановке вакцинации препаратом от AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Позже Германия сообщила о семи случаях "редкого тромбоза церебральных вен". В Италии после прививки скончался учитель.

В Нидерландах зафиксировано 10 случаев образования тромбов. О двух аналогичных инцидентах сообщили власти Эстонии: один человек скончался, у второго тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения.

В Словакии умерла 38-летняя учительница. Предварительная причина – отек мозга и легочная эмболия. 15 марта стало известно, что в Норвегии умер один из трех медиков, у которых появились тромбы после прививки AstraZeneca.

Также скончалась преподавательница из Испании – 3 марта 43-летней женщине ввели вакцину, а через 11 дней у нее обнаружили обширное кровоизлияние, которое врачи пытались убрать хирургическим путем. Однако во время операции у пациентки выявили отек мозга.

При этом европейский регулятор отрицает связь вакцины со случаями тромбоза. Такое же мнение выразил представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. Он напомнил, что до сегодняшнего дняне было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от коронавируса.

Covishield (слева) и AstraZeneca. Коллаж "Сегодня"

Что вообще такое тромбоз?

Тромбоз – это формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови (тромбов), которые препятствуют свободному потоку крови и кислорода по кровеносной системе.

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Тромбы образовываются в результате различных травм, их также могут вызывать рак, генетические нарушения, некоторые лекарственные средства. Эти сгустки могут также "отломаться" и попасть в легкие или мозг – зачастую это приводит к смерти человека.

Каждый год в мире регистрируют два случая тромбоза на тысячу человек – то есть это довольно распространенное явление. Вероятность его появления увеличивается с возрастом.

А еще некоторые обстоятельства, привычки, поведение усиливают риски недуга: лишний вес, длительные перелеты или поездки на автомобиле, автобусе или поезде, а также курение. Это научно доказано.

/ Фото: Pixabay

Кроме того, в немецком Институте Пауля Эрлиха считают, что тромбоз синусов твердой мозговой оболочки после вакцинации чаще возникает у женщин – и недуг действительно связан с британским препаратом.

"Все случаи произошли в период между 4-м и 16-м днями после вакцинации вакциной AstraZeneca против COVID-19", – говорится в сообщении института. Трое из семи пострадавших погибли.

Специалисты отмечают, что тромбы чаще всего образуются в конечностях, особенно нижних. Появляются следующие симптомы:

пульсирующие или схваткообразные боли в ноге, обычно в икре или бедре;

отек;

ощущение тепла вокруг пораженного участка;

красная или потемневшая кожа вокруг пораженного участка;

твердые или болезненные на ощупь вены.

При этом тромб может переместиться в другую часть организма, к примеру, в легкие. В таком случае у человека появляется затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение.