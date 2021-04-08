Тупая дипломатия: Кремль разрешил Лаврову использовать любой лексикон, комментируя политику США

В Кремле разрешили главе МИД РФ Сергею Лаврову использовать любой лексикон, комментируя политику США. Подобные заявления появились после того как он назвал "тупой" линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что "министр, как всегда, меток в своих формулировках". Таким образом он одобрил недипломатичное поведение Лаврова.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику", - сказал Песков.

Все началось с того, что США завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовят ответные меры. Лавров решил это прокомментировать, но сделал это довольно своеобразно.

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"Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России, как-то у них это очень быстро получилось, потому что обычно нас обвиняют в таком количестве прегрешений, что за пару недель и даже за пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах, я слышал", – заявил российский министр.

По его словам, неправительственная организация "Атлантический совет" "уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России".

"Тупиковая, а может даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась, нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники – не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра", - подчеркнул Лавров.

Ранее мы сообщали, что США готовят новые санкции не только против "Северного потока – 2", но и в отношении окружения президента РФ Владимира Путина за вмешательство в выборы и хакерские атаки.