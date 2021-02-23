Турция обвиняет Грецию в атаке на корабль: насколько все серьезно

На первый взгляд, разобраться в инциденте вокруг судна Cesme непросто

Турция внезапно заявила об обострении в отношениях с Грецией – якобы ВВС этой страны атаковали турецкое научное судно в Эгейском море.

Афины же внезапно заявили, что греческой авиации вообще не было в этом районе, и выступили со встречными обвинениями – мол, турецкий корабль заплыл в греческую акваторию.

Стоит отметить, что ситуация между двумя странами остается напряженное уже несколько десятилетий, а в последнее время усугубилась из-за разведки богатого на месторождения газа Средиземноморья.

Это усложняется еще и тем, что и Греция, и Турция являются членами НАТО.

"Сегодня" попытались разбираться, что же произошло на самом деле.

Позиция Турции

Ссылаясь на источники в Министерстве обороны, турецкое агентство Anadolu заявило, что в 1000 метров над исследовательским судном Сesme ("Чешме"), которое выполняло гидрографические работы в международных водах северной части Эгейского моря, пролетели четыре истребителя F-16 ВВС Греции.

При этом один из самолетов якобы сбросил в 4 морских милях (7,4 км) от судна сигнальную ракету.

Истребитель F-16 ВВС Греции / Фото: Flickr

Позже министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что инцидент произошел еще 22 февраля. По его словам, такое поведение неуместно и не соответствует "добрососедским отношениям".

"У нас есть правила, в рамках которых был дан необходимый ответ", – добавил глава Минобороны, обвинив Грецию в нарушении международного законодательства.

Также в ведомстве уточнили, что в связи с инцидентом Турция подняла на перехват свои истребители.

Позиция Греции

В Греции же это опровергают и обвиняют турецкую сторону в дезинформации. Ссылаясь на свои источники в местном Минобороны, издание Ekathimerini пишет, что в настоящее время греческая авиация не действует в районе "Чешме", а ближайшие военные учения находятся в нескольких милях от корабля.

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Также в Афинах отрицают как то, что над исследовательским судном пролетали греческие самолеты, так и то, что от турецких истребителей последовал какой-то ответ.

В то же время, греки назвали гидрографические исследования "Чешме" в Восточном Средиземноморье незаконными. В качестве доказательства была опубликована карту с указанием фарватера "Чешме" в акватории греческого острова Лемнос.

Что это за корабль?

Турция отправила "Чешме" на север Эгейского моря на прошлой неделе. Греция сразу же выразила свой протест по этому поводу, хотя и признала, что заявленная зона работ находится в международных водах.

Судно TCG Cesme / Фото: Flickr

В Анкаре уверяют, что исследования являются сугубо гидрографическими и представляют исключительно научно-технический интерес – экипаж "Чешме" изучает сейсмологическую активность в районе, в котором он находится.

В связи с этим турки утверждают, что не нарушают никаких ни двусторонних, ни международных договоров, поскольку не проводят исследования морского дна. К тому же, ранее греки проводили аналогичные мероприятия.

Напомним, что в декабре ЕС согласовал санкции против Турции в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье.

Риторика же турецкого президента Реджепа Эрдогана дает понять, что он не намерен отступать – лидер выразил готовность своей страны "взять то, что ей полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях".