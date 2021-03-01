Турция собирается покорять Луну и показала гибридную ракету (видео)

Турецкая космическая миссия запланирована на 2023 и 2028 годы

Турция разработала ракету с гибридными двигателями, с помощью которой намерена в 2023 году запустить беспилотный космический аппарат на Луну.

Об этом заявил турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, передает Anadolu.

Министр в воскресенье, 28 февраля, осмотрел разработки компании Delta V Space Technologies Inc и рассказал журналистам, что Турция собирается реализовывать миссию на Луну в два этапа – в 2023 и 2028 годах.

На первом этапе, в 2023 году, беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли, первый запуск на околоземную орбиту планируется в сотрудничестве с международными компаниями.

"В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", – утверждает Варанк.

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По его словам, компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.

Напомним, 1 декабря 2020 года модуль китайской лунной миссии "Чанъэ-5" впервые успешно высадился на поверхности спутника Земли.