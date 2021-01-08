Туристам в Амстердаме прекратят продавать наркотики

Двери кофешопов будут открыты только для местных жителей

В Амстердаме, власти которого уже не первый год думают над ограничением туристического потока, собираются запретить иностранным туристам посещать кофешопы (заведений, публично продающих коноплю и продукты из нее).

Как сообщает NOS, данную инициативу уже поддержали мэр нидерландской столицы Хемке Халсема, прокуратура и полиция.

Отмечается, что за последние 20 лет количество кофешопов в столице сократилось с 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все равно возрос.

"Мы видим, что многие молодежные группы приезжают в Амстердам, чтобы посетить кофешопы", – отметила Халсема.

При этом отмечается, что почти 30% кофешопов страны расположены в Амстердаме и именно это стимулирует иностранных туристов. А для удовлетворения потребностей самих нидерландцев необходимы лишь 73 таких кофешопа.

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По словам Халсемы, любители разрешенных в стране легких наркотиков регулярно доставляют неудобства местным жителям. Но мэр отметила, что ограничения вступят в силу "не завтра".

"Я думаю, что пройдет не меньше года, прежде чем мы дойдем до этого вопроса", – говорит Фемке Халсема.

С владельцами кафе она еще эту идею не обсуждала, однако хочет сперва обсудить это с муниципальным советом Амстердама.

Напомним, что в прошлом году Халсема уже поднимала тему сокращения количества торговых точек, продающих каннабис.

Также мы писали об изменениях для туристов, которые придумали надерландские власти – они обязали путешественников, прилетающих в страну, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Видео: tripmydream.com