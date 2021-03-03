Турник и "молекулярная кухня". Навальный рассказал о жизни в СИЗО

Политика опять переместили, сейчас он находится в карантинной камере

Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области в СИЗО-3 "Кольчугино" в этой же области, где он будет находиться до апелляции по делу "о клевете на ветерана" Игната Артеменко.

Об этом сообщили 3 марта в Instagram политика.

"Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе", – передает политик.

При этом он признается, что писем не получает и о происходящем в мире знает "еще меньше, чем когда был в Москве". Поскольку в библиотеку ему попасть пока что тоже не удалось, он и его двое сокамерников занимаются "экспериментами в области высокой кулинарии".

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно", – признается Навальный.

Читайте также: Навальный больше не узник совести: в Amnesty International объяснили решение

Реклама

При этом, по его словам, один из его сокамерников считает, что "идеальные сухари получаются только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада".

В то же время его адвокат Вадим Кобзев уточнил, что Навальный пока что находится в карантинной камере.

"С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", – пишет Кобзев в Twitter.

Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонию во Владимирской области РФ.

В связи с отравлением и последующими репрессиями в отношении политика США и Евросоюз наложили на Россию санкции за нарушение его человеческих прав.

Видео: Сегодня