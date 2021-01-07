Twitter, Facebook и Instagram временно отключили аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов. Аккаунт останется заморожен, если президент не удалит три твита.

Об этом сообщили на странице Twitter Safety.

Если нарушения продолжатся, аккаунт Трампа заблокируют навсегда.

"В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удалить три твита @realDonaldTrump , опубликованных ранее сегодня, в связи с неоднократными и серьезными нарушениями нашей политики гражданской целостности", – говориться в сообщении.

Социальные сети Facebook и Instagram также отключили на 24 часа доступ к аккаунту Дональда Трампа из-за протестов в Вашингтоне.

"Мы оценили два нарушения политики в отношении страницы президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций", — сообщили в Facebook.

Глава Instagram Адам Моссери ретвитнул сообщение, отметив, что в социальной сети приняли такое же решение.

Напомним, в США перед зданием Капитолия в Вашингтоне, где должны были объявить нового президента США (вероятно, демократа Джо Байдена) собрались сторонники Трампа, которые проникли в здание Конгресса, помешав законодателям утвердить победу демократа.