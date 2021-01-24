У администрации Трампа не было плана по распределению вакцин от COVID-19 – Белый дом

Администрация бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа так и не разработала план по распределению вакцин от коронавируса среди американцев.

Об этом заявил глава администрации нового президента Джо Байдена Рон Клейн, передает Reuters.

"Процесса распределения вакцины, особенно за пределами домов престарелых и больниц в обществе в целом, на самом деле, не было, когда мы вошли в Белый дом", – утверждает Клейн.

Он добавил, что программа вакцинации в США сильно отстает от заявленных администрацией Трампа целей – сделать прививки 20 миллионам американцев к концу 2020 года.

"Мы наблюдаем это по всей стране, где были распределены миллионы доз, но выдано только около половины", – сказал Клейн.

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По словам главы администрации Байдена, именно на этом сейчас намерена сосредоточится его команда.

Сразу после инаугурации президент США подписал ряд распоряжений, в том числе и о распределении вакцин – Байден планирует сотрудничать с властями штатов в создании пунктов вакцинации в конференц-центрах, стадионах и спортзалах.

Также собираются привлечь тысячи медработников федеральных ведомств, военных медиков и сотрудников аптечных сетей, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Напомним,