У Байдена рассказали о его первом звонке на посту президента

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, в первую очередь на новом посту будет звонить партнерам и союзникам Соединенных Штатов.
Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь президента Джен Псаки.
Самый же первый официальный телефонный разговор, который состоится у Джо Байдена будет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо – он назначен на 22 января.
Что касается разговора с президентом России Владимиром Путиным, то он пока не планируется.
"Информации о телефонном разговоре с президентом Путиным пока нет", – ответила Псаки на вопрос журналиста.
Напомним, в первый день на посту президента Джо Байден подписал около 15 указов, отменив при этом несколько скандальных указов своего предшественника Дональда Трампа.
Мы также сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в первый же день назначил временных руководителей Государственного департамента и Министерства обороны.
Новости на эту же тему: