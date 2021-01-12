У горилл впервые в мире обнаружили COVID-19

Приматы заразились от работника одного из американских зоопарков

Ранее в США коронавирус обнаружили у снежных барсов, а теперь инфекцию подтвердили у приматов – два случая COVID-19 зафиксировали у горилл в сафари-парке города Сан-Диего в штате Калифорния.

Об этом говорится в видеосюжете "Сегодня".

Предполагается, что заболевание приматы подхватили от одного из сотрудников зоопарка. Это – первый официально зарегистрированный случай передачи вируса от человека к крупным приматам.

При этом заразившиеся гориллы переносят болезнь легко: пьют много воды, не отказываются от еды и активно общаются между собой.

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Стаю при этом решили не расселять.

Видео: Сегодня

Ранее в мире фиксировали передачу вируса от человека к другим животным – например, собакам, львам и тиграм.

Напомним, что наиболее резонансный случай произошел в Дании: сотрудник фермы заразил норок. В их организме вирус мутировал, из-за чего правительство страны решило уничтожить всех животных на фермах, то есть более 15 миллионов.

Больше о том, как переносят коронавирусную инфекцию другие домашние и дикие животные, вы можете узнать в материале на нашем сайте.