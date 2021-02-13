У США есть вопросы к отчету ВОЗ по COVID-19: Китай призвали обнародовать всю информацию

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в субботу призвала Китай предоставить данные о COVID-19 с самых первых дней вспышки, поскольку у Белого дома есть вопросы к расследованию Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне "глубоко обеспокоены" по поводу того, как были переданы результаты отчета ВОЗ после посещения ее экспертами Китая для исследования происхождения коронавируса.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что крайне важно, чтобы отчет был независимым и не подвергался "изменениям со стороны правительства Китая".

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Он также отметил, что президент США Джо Байден быстро отменил решение о выходе из ВОЗ, принятое его предшественником Дональдом Трампом, но необходимо защитить доверие к организации.

"Возобновление сотрудничества с ВОЗ также означает соблюдение самых высоких стандартов. Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы первые результаты расследования COVID-19, также есть вопросы к тому, каким образом они были сделаны", – сказал Салливан.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что правительство Китая отказались предоставлять экспертам организации первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.