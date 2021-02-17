Убивает COVID-19: во Франции разработали уникальную маску

Производитель масок для общественного здравоохранения Франции компания BioSerenity объявила во вторник, что она разработала первую "фильтрующую и обеззараживающую" маску против COVID-19 и других вирусов.

Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор BioSerenity Марк Фруэн, передает BFMTV.

"Эта маска, версия FFP которой уже сертифицирована, а 22 февраля ожидается сертификация хирургической версии, обладает способностью блокировать и уничтожать аэрозольные вирусы", – утверждает Фруэн.

Одноразовая маска рассчитана на ношение не более четырех часов.

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Среди четырех слоев маска есть специальный "фильтрующий и дезинфицирующий" текстильный слой, который нейтрализует вирусы благодаря молекулам циклодекстрина и четвертичного аммиака. Благодаря им количество вируса снижается на 99,9% менее чем за 5 минут.

Отмечается, что FFP-версия маски доступна для заказа уже с этого вторника, ее можно приобрести за 1,49 евро (около 50 грн), а хирургическая поступит в продажу 22 февраля и будет стоить 0,44 евро (около 15 гривен).

Напомним, согласно последним исследованиям ученых США, использование сразу двух масок, плотно прилегающих к лицу, может значительно снизить воздействие коронавируса на человека.

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