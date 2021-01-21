Убийство, пожары и знамения: курьезы во время инаугураций президентов США

В США состоялась инаугурация Джо Байдена. Новый глава государства присягал в довольно необычных условиях, ведь его церемония не похожа ни на одну из предыдущих – ни пышного военного парада, ни сотен тысяч зрителей.

Но в американской истории есть немало примеров курьезов и казусов, случившихся во время торжественных событий. В некоторых из них видели даже плохие знаки для будущих президентов.

Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

Дата инаугурации всех президентов выбрана не случайно – именно 20 января 1937 года Франклин Рузвельт, который четыре раза занимал наивысший пост страны, принес присягу.

Каждый последующий президент вносил в программу церемонии свою изюминку. К примеру, в 1953 году Дуайта Эйзенхауэра заарканил ковбой.

И хотя политик не показал вида – затея для него оказалась неожиданностью. Ведь сначала планировалось, что президенту только дадут ковбойскую шляпу.

Не по плану пошла и инаугурация Джона Кеннеди. Во время мероприятия под сценой загорелась проводка, а после поэт Роберт Фрост, который специально к церемонии написал стихотворение, не смог его прочитать – ослепил сильный свет от снега.

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Через два года Кеннеди застрелили, и с тех пор американцы в инаугурационных курьезах видят плохие знамения, а все президенты передвигаются исключительно в закрытых машинах.

К примеру, Линдон Джонсон, который вступил в должность после убийства, принимать присягу ехал в бронированном автомобиле. А Барака Обаму сопровождали три одинаковых лимузина. В каком из них находился новоизбранный президент – знает только секретная служба.

А еще первому президенту-афроамериканцу пришлось дважды принимать присягу. Все дело в том, что во время официальной церемонии политик из-за волнения постоянно сбивался. Поэтому на следующий день Верховый Суд постановил повторить процедуру – слово в слово по Конституции.

Во время вступления в должность Дональда Трампа был не один намек на будущие неприятности. Пока политик принимал присягу на улицах Вашингтона митинговали несогласные с его победой. А когда президент шел от Капитолия к Белому Дому, можно было услышать не только восторженные возгласы, но и пренебрежительный свист.

Инаугурация Джо Байдена тоже была полна сюрпризов. Ведь в таком формате церемонии еще не проводили. Из-за пандемии на трибунах почти не было зрителей, а весь правительственный квартал оцепили колючей проволокой. И впервые в истории США – бывший глава государства не передавал ключи от Белого Дома своему преемнику.

Видео: Сегодня

Напомним, Джо Байден присягнул на верность американскому народу. За церемонией инаугурации следил чуть ли не весь мир. Как все происходило – смотрите в материале "Сегодня".