Убийство учителя во Франции: полиция задержала еще семь человек

Во Франции полиция во вторник, 12 января, задержала еще семь подозреваемых в причастности к жестокому убийству в октябре под Парижем учителя истории Самюэля Пати.

Об этом сообщили источники ряда СМИ в органах юстиции, передает DW.

По данным источников, подозреваемые в возрасте от 17 до 21 года поддерживали контакт с убийцей Пати через социальные сети. Их арестовали в разных частях страны – в Анже, Тулузе, Лионе и в департаменте Сена и Марна.

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Отмечается, что в отношении ряда подозреваемых по делу об убийстве учителя, в частности против учеников школы, в которой он работал, в данный момент ведется следствие. В то же время некоторых подозреваемых, задержанных в декабре, уже отпустили – против них не возбуждали уголовных дел.

Напомним, во Франции в пригороде Парижа 16 октября 47-летнему учителю истории Сэмюэлю Пати отрезали голову за то, что он показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, когда рассказывал о свободе выражения взглядов.

Позже стало известно, что убийца, которого полиция застрелила при задержании, – чеченец Абдуллах Анзоров, приехавший во Францию из России вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет.