Убрал напоминания о Трампе: Байден провел перестановку в Овальном кабинете

Не прошло и двух суток после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, как в Овальном кабинете произошли существенные перестановки.

Как сообщает The Guardian, из главной рабочей зоны президента в Белом доме исчезли многие напоминания о предшественнике Байдена, Дональде Трампе.

В частности, портрет 7-го президента Эндрю Джексона, который инициировал насильственное переселение и этнические чистки индейцев, заменили портретом одного из отцов-основателей Бенджамина Франклина.

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Напротив будет висеть портрет Франклина Рузвельта, который был президентом США во время Второй мировой войны.

Также в кабинете повесили парные портреты политических оппонентов Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона, которые, вопреки своим разногласиям, работали вместе.

Джо Байден в Овальном кабинете, 2021 год. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Байден распорядился вернуть в помещение знаменитую картину Чайлда Фредерика Хассама "Авеню в дождь", которая украшала Овальный кабинет во время президентства Барака Обамы и Билла Клинтона.

Помимо того, на комоде и других поверхностях появились различные скульптуры. В частности, борцов за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга-младшего, Розы Паркс и Роберта Кеннеди, латиноамериканского активиста Сезара Чавеса, бывшей первой леди и общественной деятельницы Элеоноры Рузвельт, а также скульптура индейца из племени апачей чирикауа на коне.

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Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2020 год / Фото: Flickr

Также Байден заменил ковер, шторы, обои, а также добавил на комод позади своего кресла семейные фотографии в рамках. Если присмотреться, на снимках можно увидеть его покойного сына Бо Байдена.

На рабочем столе появилась кружка, набор блюдец и коробка с ручками. Как известно, чаю и кофе Трамп предпочитал кока-колу, а ручкам – черные маркеры.

Можно заметить, что теперь из кабинета исчезли флаги военных подразделений США и коллекция памятных монет экс-президента.

Едва ли не единственным атрибутом, который Байден решил не менять после Трампа, оказался стол "Резолют", который достался тому "в наследство" от президента Барака Обамы.

Барак Обама в Овальном кабинете, 2016 год

Напомним, что перед тем, как покинуть Белый дом предыдущая первая леди Мелания Трамп рассказала, как преобразила администрацию за четыре года.

А о том, как она украшала Белый дом к Рождеству, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня