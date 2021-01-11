Ученые выявили "укороченный" белок: это поможет разработать лекарства от COVID-19

В Британии ученые выявили укороченную форму белка (ACE2), с помощью длинной версии которого коронавирус проникает в клетки. Новое открытие дает надежду на создание лекарств от COVID-19, поскольку "короткий" белок не связывается с вирусом

Об этом говорится в статье в журнале Nature Genetics.

По словам ученых, новооткрытая форма белка может мешать распространению коронавируса не только в местах проникновения в организм человека, но и в других областях дыхательных путей.

Еще ранее биологи обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких с помощью молекул белка ACE2, которые покрывают их поверхность. Позже было выявлено, что коронавирус может использовать для проникновения рецептор CD147, связанный с работой иммунных клеток.

Реклама

В статье отмечается, что изучение того, как коронавирус связывается с этими рецепторами и проникает в клетки – крайне важно для разработки лекарств, компоненты которых могли бы связываться с вирусом еще до того, как он проникнет в клетку и начнет размножаться там.

Достижению этой цели как раз и мешала длина человеческого белка ACE2, поэтому с выявлением более короткой версии появился шанс получить эффективные лекарства против коронавируса.

В ближайшее время ученые хотят провести ряд экспериментов на культурах клеток и животных, которые должны помочь им понять, можно ли решить проблему проникновения вируса в организм с помощью интерферонов и их синтетических аналогов.

Напомним, исследователи турецкого Билькентского университета разработали новый сверхбыстрый и высокоточный тест на коронавирус, который может составить серьезную конкуренцию ПЦР-тесту.