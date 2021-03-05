Ученые выявили неожиданную "побочку" от вакцины Moderna (фото)

Американские ученые выявили у вакцины от коронавируса Moderna побочный эффект в виде кожных воспалений.

Исследование опубликовал журнал New England Journal of Medicine.

Выяснилось, что отсроченные реакции в месте инъекции наблюдались у 244 из 30 420 участников (0,8%) после первой дозы вакцины и после второй дозы – у 68 участников (0,2%).

Эти реакции включали покраснение, уплотнение и болезненность. Обычно это проходило в течение следующих 4–5 дней.

В статье привели пример 12 пациентов с кожными воспалениями. После введения второй дозы вакцины, которую было рекомендовано сделать специалистами, у большинства вакцинированных побочный эффект больше не проявлялся.

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Покраснения после вакцинации, фото: New England Journal of Medicine

Тем временем в Украине уже началась вакцинация от коронавируса. Как мы писали, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал первые случаи побочных эффектов от вакцинации индийским препаратом Covishield.

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