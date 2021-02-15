Удар в пах Путину и Трамп на костре: чем порадовал карнавал в Германии (фото)

В Германии в Дюссельдорфе прошел традиционный уличный карнавал "Розовый понедельник", правда улицы в этот раз были нетрадиционно пусты из-за карантина в связи с COVID-19.

По улицам города проехали восемь платформ с объемными фигурами, которые изображали самые яркие события и личностей последнего года – в частности президента РФ Владимира Путина и его оппонента Алексея Навального, а также экс-президента США Дональда Трампа.

Так, на одной из платформ оппозиционер Алексей Навальный наносит удар в пах президенту Путину – оба изображены в кимоно для карате.

На еще одной платформе Дональд Трамп жарится на вертеле над костром, на котором написано "Сделаем Америку великой снова".

Также немцев в прошлом году поразило решение польского правительства о практически полном запрещении абортов, поэтому на карнавальную платформу попал лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, вбивающий кол в грудь женщине-Польше.

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Ну и, конечно же, не мог обойтись нынешний карнавал без коронавируса, параллельно вспомнили и по-прежнему грозящее планете глобальное потепление.

Ну и разумеется не обошлось на немецком карнавале без фигуры канцлера ФРГ Ангелы Меркель.