Украина и не только. Новая военная доктрина Великобритании в 6 тезисах

Соединенное Королевство дважды упомянуло Украину в программе по нацбезопасности на следующие 10 лет

Великобритания официально определила Россию своей самой острой и актуальной проблемой, а также решила впервые после окончания холодной войны увеличить количество ядерных боеголовок.

Об этом говорится в 111-страничном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который был опубликован 16 марта.

Новая военная доктрина Соединенного Королевства разрабатывалась дольше года, в ней указаны главные вызовы, с которыми предстоит сталкиваться Лондону до 2030 года.

Сайт "Сегодня" решил подробно изучить документ, который, как заявляют в правительстве королевства, "определит место Британии в мире".

Агрессия России

В ближайшие девять лет Россия продолжит быть главным источником угрозы для Великобритании.

На этом фоне основой коллективной безопасности в Евроатлантическом регионе останется НАТО – вместе с партнерами по Альянсу Британия будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, "особенно исходящие от России". Ответ Запада будет сочетать военные, дипломатические и разведывательные средства.

В Лондоне обеспокоены не только ростом военного потенциала РФ, но и информационными операциями Кремля и демонстрацией его глобального культурного влияния. Также Россию обвинили в действиях, способствующих ослаблению международного правопорядка и ухудшению ситуации в сфере безопасности.

"Мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России", – пишут авторы обзора, пригрозив России привлечением к ответственности.

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Украина

Украина в документе упоминается дважды. Первый раз – в контексте российской угрозы. В Соединенном Королевстве уверены, что Россия будет наращивать активность в соседних странах, поэтому Лондон обязуется поддерживать соседей РФ в Восточной Европе и повышать их готовность в противостоянии агрессии Кремля.

"Это включает Украину, где мы продолжим наращивать потенциал ее Вооруженных сил", – отмечается в обзоре.

Второй раз Украина фигурирует в контексте использования дипломатии в качестве главного инструмента для противодействия государственным угрозам и создания международных коалиций. На этом фоне Лондон готов всячески содействовать организациям, которые поддерживают международные нормы безопасности, включая НАТО, ОБСЕ и Совет Европы.

"Это включает решительную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", – отмечается в документе.

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Вторая проблема – Китай

Укрепление международного положения КНР британские эксперты называют главным геополитическим фактором современного мира, что несет "большие последствия" не только для ценностей и интересов Британии, но и для структуры и формы всего международного порядка.

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В связи с этим британские власти собираются инвестировать в расширение возможностей противостояния Китаю, что позволит лучше понять народ Поднебесной и подготовиться к вызовам, которые исходят от этой страны.

Однако при этом Лондон продолжит поддерживать "позитивные торговые и инвестиционные отношения" с Пекином, а также сотрудничать в области защиты климата.

Наращивание ядерного потенциала

В 2010 году британское правительство заявило о намерении сократить к середине 2020-х максимальное количество ядерных боеголовок с 225 до 180.

"Однако, учитывая меняющуюся среду безопасности, которая включает растущий спектр технологических и доктринальных угроз, это больше невозможно", – отмечается в доктрине.

Поэтому правительство приняло решение увеличить ядерный потенциал страны до 260 боеголовок максимум. Как отмечается, правом задействовать такой тип вооружений обладает только премьер.

"Мы рассматриваем возможность использования нашего ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах в целях самообороны, включая защиту наших союзников по НАТО", – гласит оборонная стратегия.

Кроме того, королевский ВМФ сохранит на вооружении четыре ядерные подводные лодки, одна из которых будет патрулировать море в постоянной готовности. В настоящее время королевство обладает четырьмя подлодками класса Vanguard – каждая способна нести до 40 термоядерных ракет Trident.

Британия оставляет за собой право угрожать ядерным оружием странам, которые существенно нарушают правила Договора о нераспространении ядерного оружия либо угрожают оружием массового уничтожения, в частности химическим и биологическим, либо же новыми технологиями с сопоставимым эффектом.

Создание кибервойск

Чтобы поддерживать конкурентоспособность Великобритании в области кибербезопасности, будет принята новая комплексная киберстратегия. Она будет опубликована до конца года.

В новой "устойчивой и процветающей цифровой Великобритании" будут намного более интегрированно и творчески использоваться "весь спектр рычагов" для обнаружения, пресечения и сдерживания действий противников Лондона.

Также планируется окончательная реализация проекта национальных кибернетических войск. Они будут применяться для препятствования терактам, преступлениям против детей, мошенничеству и защите британской авиации от систем автонаведения.

Увеличение трат на оборону

Учитывая все вышеуказанное, Лондон планирует в течение следующих четырех лет потратить на оборону и вооружения дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов. Это самое значительное увеличение оборонного бюджета после окончания холодной войны.

Также британские войска будут значительно чаще отправлять миссии за границу, а длиться они будут дольше.

"Постоянное зарубежное присутствие" должно помочь в сдерживании угроз, которые исходят от других государств. Кроме того, предусматривается продолжение партнерства с НАТО и участие в операциях Альянса.

Напомним, что из-за политики Китая и России генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс пересмотреть стратегическую концепцию организации, принятую более 10 лет назад.