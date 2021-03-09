Украина требует от Ирана прекратить запугивать семьи жертв катастрофы МАУ

На сессии ООН приняли совместное заявление по сбитому под Тегераном самолету

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции по сбитию Ираном самолета рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ во вторник, 9 марта, на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, в котором пострадавшие страны выдвинули четкие требования.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", – говорится в заявлении.

Украина вместе с Британией, Канадой и Швецией, в частности, призвала Иран:

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немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;

обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство в том числе для обеспечения справедливости для жертв трагедии;

предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Помимо этого, в заявлении призвали безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар с рядом серьезных обвинений, обнародованное еще в феврале, но на которое Иран так и не ответил.

Напомним, Украину не удовлетворил отчет Ирана о крушении самолета МАУ и она передала ему замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе, произошедшей 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения.