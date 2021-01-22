Украинцев защитят от мутаций коронавируса: вакцина Sinovac оказалась эффективна

Исследования показали, что CoronaVac помогает от "британского" штамма

Вакцина от коронавируса, разработанная китайской фармкомпанией Sinovac Biotech, о поставках которой договорилась Украина, оказалась эффективной и против "британской" мутации инфекции.

Об этом сообщает "Синьхуа", ссылаясь на председателя правления и главного исполнительного директора Sinovac Biotech Инь Вэйдуна.

"В сотрудничестве с соответствующим институтом при Академии медицинских наук Китая мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритани", – утверждает Вэйдун.

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На данный момент исследуется эффективность защиты против штамма, выявленного в Южной Африке.

По словам Инь Вэйдуна, "простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту". Он также подтвердил, что общий показатель эффективности лекарства составил 50,38%.

Напомним, что уже несколько стран приняли решение использовать CoronaVac, как называется сама вакцина, для национальной программы вакцинации. В частности, такое решение приняли Китай, Индонезия, Бразилия и Турция, где этот препарат уже ввели нескольким министрам и президенту Реджепу Эрдогану.

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