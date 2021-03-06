Украинский борщ в Вашингтоне – журналист накормил американцев у Капитолия

Пусть весь мир знает, что борщ – именно украинское блюдо. Новости "Сегодня" присоединились к кулинарному просвещению и вслед за американскими изданиями знакомим иностранцев со вкусом настоящего борща.

Наш корреспондент в Вашингтоне Юрий Гула наварил большую кастрюлю и вышел с ней на улицу.

Картофель из Техаса, лук – из Колорадо, свинья росла в штате Калифорния, а капуста и свекла – приехали из Мексики. Борщовый набор по-американски стоил 15 долларов.

Готовит журналист по собственному рецепту: картофель нарезает кубиками, свеклу – на терку, а свиные ребрышки обжаривает пару минут для лучшего аромата. Наш борщ сегодня без фасоли, но с молодой капустой. Поджарка – морковь, свеклу и немного томатной пасты. Все ингредиенты – на час в кастрюле на огне.

У США спробували український борщ

Удивлять американские желудки отправились в сердце Вашингтона. Столик поставили в нескольких сотнях метров от Капитолия и железнодорожного вокзала. На картоне – объявление, чтобы заманить иностранных гостей.

Хотя место людное, но желающих сначала не видно. В США – карантин. Защитных масок большинство американцев не снимают даже на улице. От журналиста с борщом – вообще шарахаются. Где-то через 45 минут на аромат украинского борща первыми пришли туристы из Нью-Йорка:

- Что-то слышал об этом российском супе. - Это не российский суп. А именно украинский! - Мы просто привыкли, что это было вроде Советского Союза, но давайте пробовать ваш национальный суп.

/ Фото: Сегодня

О том, что борщ родом не из России, а национальное украинское блюдо, на днях написало еще и американское CNN. Журналисты и эксперты специально приезжали в Украину – чтобы установить подлинность борща и включили в рейтинг самых вкусных первых блюд в мире – поставили на высокое 3-е место. И борщ в исполнении журналиста "Сегодня" не подвел этот статус.

"Мне пришлось по вкусу. Ну очень вкусно", – комментирует человек.

"Это действительно вкусно. Класс. Мне нравится", – оценила и туристка.

/ Фото: Сегодня

По вкусу украинский борщ, судя по рейтингу CNN, обогнал нигерийский суп банга и вьетнамский суп Фо. Между тем наш борщ в кастрюле немного остыл, а аппетиты американцев разгулялись. Пищу нахваливают:

"Хороший, очень хорош на вкус. Он напоминает мне итальянский суп моей мамы. Но с капустой". "Хороший. На вкус прекрасный". "Я люблю это, действительно люблю. Это как суп моей мамы".

Украинский борщ по рецепту нашего корреспондента понравился всем американским дегустаторам. Сегодня накормили ним десятки людей. Трехлитровую кастрюлю умяли за полтора часа.

Напомним, рецепт борща из украинского села напечатали на страницах авторитетного издания New York Times. Как правильно готовить украинское блюдо газете рассказала Ольга Габро из Борщева Житомирской области. Съемочная группа "Сегодня" отправилась в Житомирскую область за местным рецептом борща.

Видео: Сегодня