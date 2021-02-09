Унизил ЕС в Москве: Европарламент требует уволить Борреля

На встрече с Лавровым топ-дипломат показал, что не умеет отстаивать интересы Европы

Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призывают уволить высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля из-за его рабочего визита в Россию.

В обращении, инициированном членом фракции "Европейская народная партия" Рихо Террасом, говорится, что поведение Борреля было унизительным и подорвало репутацию Евросоюза.

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Во-первых, решение совершить такую поездку на фоне приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному и репрессий в отношении протестующих можно расценить как "пренебрежение к преступлениям, совершенным путинским режимом против своих политических противников" и не соответствует ценностям ЕС.

Во-вторых, во время поездки Боррель "неоднократно не отстаивал интересы Евросоюза". В частности, вместо осуждения глава европейской дипломатии сказал, что в ЕС нет и речи о санкциях из-за заключения Навального. Хотя некоторые страны-члены "на самом высоком уровне" призвали к введению санкций против России.

В-третьих, когда глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о "культурном высокомерии" лидеров ЕС из-за обвинений в покушении на Навального, Боррель перевел тему и раскритиковал политику США в отношении Кубы.

Фото: пресс-служба МИД РФ

Кроме того, вместо того чтобы моментально прервать свой визит, Боррель "проглотил" и высылку Кремлем трех европейских дипломатов из-за их якобы "участия" в акциях протеста в поддержку Навального в Санкт-Петербурге и Москве.

Вдобавок к этому главный европейский дипломат за всю свою поездку ни разу не упомянул развязанную Россией войну на востоке Украины, но зато положительно отзывался о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", хотя та не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Таким образом, верховный представитель проявил свою неспособность отстаивать интересы Европы, чем нанес серьезный ущерб репутации и достоинству ЕС и офису высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Как утверждает Террас, его письмо подписал уже 81 европарламентарий.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер отказался комментировать обращение евродепутатов, но заявил, что Урсула фон дер Ляйен целиком и полностью поддерживает Жозепа Борреля.

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