Уже в четвертый раз: Словакия продлевает режим ЧС на 40 дней

В Словакии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации уже в четвертый раз продлили режим чрезвычайной ситуации на 40 дней.

Решение правительства утвердил Национальный совет, передает телеканал TA3.

За продление режима ЧС выступили 78 депутатов. Против – 15, однако, на заседании присутствовали 96 из 150 членов высшего законодательного органа.

В стране с 20:00 до 01:00 по местному времени действует комендантский час, а также запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости.

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Согласно последней статистике, в Словакии коронавирусом инфицировались более 360 тысяч человек, только за последние сутки – 1855 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 9,7 тысяч заболевших. В то же время побороли болезнь 255 тысяч человек.

Также мы писали о том, что в Словакии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 власти приняли решение временно запретить жителям страны выезжать на отдых за рубежом.

Напомним, в январе в Словакии были зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.