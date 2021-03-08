В Амстердаме провели массовую вечеринку-эксперимент по распространению COVID-19 (фото)

В Амстердаме (Нидерланды) в субботу, 6 марта, прошла первая за много месяцев карантина из-за COVID-19 танцевальная вечеринка в клубе. В крупнейшем мюзик-холле Амстердама ZiggoDome проводили исследование по распространению коронавируса, результатом которого может стать ослабление карантина в стране.

Об этом сообщает Reuters.

/ Фото: Reuters

В общей сложности к участию к мероприятию допустили 1300 человек – в обычное время заведение вмещает до 17 000 человек.

Учасников поделили на шесть групп, каждая из которых должна была придерживаться своих правил дистанцирования, масочного режима и свободы передвижени – за передвижениями и контактами на вечеринке следили с помощью специальных бейджей.

/ Фото: Reuters

Реклама

Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после вечеринки их проверят еще раз.

Правительственные советники намерены использовать данные эксперимента в клубе для принятия решений о возможном ослаблении карантина в ближайшие месяцы.

/ Фото: Reuters

"Мы надеемся, что это может привести к выборочному открытию заведений", – поделился один из организаторов.

Напомним, согласно последним исследованиям, пандемия COVID-19 негативно отразилась на женщинах, усугубив неравенство между мужчинами и женщинами почти во всех сферах жизни во всем мире.

Мы также писали, что в Украине увеличилось количество больных COVID-19, моложе 30 лет.