В Австралии произошло самое сильное за последние полвека наводнение: видео

Уже 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

В Австралии произошло самое сильное за последние полвека наводнение. Почти 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

Фермеры – в отчаянии: много усилий приложили, чтобы спасти скот. И некоторых просто не успевали спасти, слишком быстро прибывала вода. Жертв среди людей пока нет.

Видео: Сегодня

На сегодня эвакуированы почти 20 тысяч жителей, но цифра может возрасти до 54 тысяч уже к среде, прогнозируют спасатели.

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Из-за непогоды – закрыли несколько основных дорог в штате Южный Уэльс, в школах – отменили учебный процесс. Пострадавшим власти обещают выделить финансовую помощь. Какой будет сумма – еще не определили, но уже ясно – наводнение вызвало значительные убытки.

Напомним, не так давно в Австралии бушевали лесные пожары.