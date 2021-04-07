В Австрии с 7 апреля запретили посещать магазины без теста на COVID-19

Тест должен быть сделан не более 48 часов назад

В Австрии с 7 апреля гражданам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, чтобы посетить непродовольственные магазины и организации сферы услуг.

Об этом сообщает The Local.

Тест должен быть сделан не более 48 часов назад.

Отмечается, что для того, чтобы посещать продуктовые магазины, аптеки и т.д, наличие теста на коронавирус не будет обязательным условием.

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Согласно последней статистике, в Австрии коронавирусом заболели более 560 тысяч человек. Побороли болезнь более 516 тысяч человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 9 тысяч заболевших.

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