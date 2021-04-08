В Австрии увеличилось число смертей после вакцинации от COVID-19. Что говорят специалисты?

В Австрии за время кампании по вакцинации число умерших после прививки от коронавируса увеличилось с 55 до 63.

По информации Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения, после вакцинации прививкой Pfizer умерли 57 человек.

Три смерти было зафиксировано после прививки Moderna и еще три – после AstraZeneca.

В то же время специалисты уверяют – связи смертей с использованными вакцинами не установлено. Осложнения со здоровьем без связи с вакциной могут происходить среди наиболее уязвимого пожилого населения.

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Сейчас подробно изучается вопрос, есть ли связь летальных исходов с вакцинами.

Также недавно мы писали о том, что в Гонконге после вакцинации от коронавируса умерли два человека, которые страдали хроническими заболеваниями.

Также женщина из Словакии умерла вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.