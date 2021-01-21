Кровавый теракт в Багдаде: 17 погибших (фото и видео)

Неизвестная группировка устроила двойной теракт на рынке в иракской столице

В столице Ирака произошел двойной теракт, в результате которого погибли 17 человек и более 25 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Атака случилась на площади Тайаран в центре Багдада, где утром 21 января прогремели два взрыва на оживленном торговом рынке.

Состояние некоторых пострадавших некоторых оценивается как тяжелое.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

По предварительной информации, на площади взорвали себя террористы-смертники.

Иракский Минздрав уже объявил о мобилизации всех медицинских учреждений для приема раненых.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Но прежде во многих других взрывах признавались боевики "Исламского государства".

Теракты не редкое явление для иракской столицы, однако именно двойные атаки являются достаточно необычной вещью даже для Багдада. Это стало первым таким случаем за более чем полтора года.

Напомним, в начале месяца взрыв прогремел на пути следования конвоя с логистическим оборудованием антитеррористической коалиции на севере Ирака.

А в ноябре обстреляли ракетами "зеленую зону" Багдада, где расположены посольство Соединенных Штатов и другие иностранные миссии.