Версія українською
$ 28,16
34,25

В Баку из-под завалов разрушенного взрывом дома спасены дети, но погибла молодая мать

25 января, 23:04

Игорь Тимофеев

Поисково-спасательная операция продолжается, говорят в МЧС Азербайджана

Фото: APA.az

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли шесть человек из-под завалов в частном жилом доме в пригороде Баку – городе Хырдалан, разрушенном в результате взрыва.

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено шесть человек", – отметил представитель пресс-службы.

В число спасенных и эвакуированных попали:

Также обнаружено тело Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая оказалась под завалами, сообщает агентство APA.az. Судя по фамилии и возрасту, погибшая 32-летняя женщина была матерью спасенных маленьких детей.

Напомним, заместитель директора департамента информации Агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев рассказал, что после взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

Первыми из-под завалов были спасены женщина средних лет и девочка-подросток.

Также напомним, на прошлой неделе похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.

Новости на эту же тему:
Азербайджан взрыв дети жертвы Баку мать

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Эксперт: "Удар по самому ценному, что есть у Путина"
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит