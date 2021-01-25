В Баку из-под завалов разрушенного взрывом дома спасены дети, но погибла молодая мать

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли шесть человек из-под завалов в частном жилом доме в пригороде Баку – городе Хырдалан, разрушенном в результате взрыва.
Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили в пресс-службе ведомства.
"Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено шесть человек", – отметил представитель пресс-службы.
В число спасенных и эвакуированных попали:
- Мусаева Зияфат Гафар гызы;
- Мусаев Вусал Фирудин оглу;
- Мусаев Фирудин Вусал оглу, 2009 г.р.
- Мусаева Фатима Вусал гызы 2012 г.р.
- Самедова Гузель;
- Алиев Эмиль Ариф оглу;
- Гусейнов Ариф Абульфат оглу;
- Алазова Симая Мовлуд гызы;
- Шукурзаде Хадиджа Бахтияр гызы.
Также обнаружено тело Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая оказалась под завалами, сообщает агентство APA.az. Судя по фамилии и возрасту, погибшая 32-летняя женщина была матерью спасенных маленьких детей.
Напомним, заместитель директора департамента информации Агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев рассказал, что после взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.
Первыми из-под завалов были спасены женщина средних лет и девочка-подросток.
Также напомним, на прошлой неделе похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.
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