В Баку из-под завалов разрушенного взрывом дома спасены дети, но погибла молодая мать

Фото: APA.az

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли шесть человек из-под завалов в частном жилом доме в пригороде Баку – городе Хырдалан, разрушенном в результате взрыва.

Об этом агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено шесть человек", – отметил представитель пресс-службы.

В число спасенных и эвакуированных попали:

Мусаева Зияфат Гафар гызы;

Мусаев Вусал Фирудин оглу;

Мусаев Фирудин Вусал оглу, 2009 г.р.

Мусаева Фатима Вусал гызы 2012 г.р.

Самедова Гузель;

Алиев Эмиль Ариф оглу;

Гусейнов Ариф Абульфат оглу;

Алазова Симая Мовлуд гызы;

Шукурзаде Хадиджа Бахтияр гызы.

Также обнаружено тело Мусаевой Айтен Таджеддин гызы 1988 года рождения, которая оказалась под завалами, сообщает агентство APA.az. Судя по фамилии и возрасту, погибшая 32-летняя женщина была матерью спасенных маленьких детей.

Напомним, заместитель директора департамента информации Агентства общественного телевидения и радиовещания Азербайджана Исмаил Кабиев рассказал, что после взрыва в доме начался пожар, а ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажных домов.

Первыми из-под завалов были спасены женщина средних лет и девочка-подросток.

Также напомним, на прошлой неделе похожий инцидент произошел в центральном квартале Мадрида, где взрывом газа были практически уничтожены три верхних этажа многоквартирного дома и погибли не менее четырех человек.